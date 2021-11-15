سعر الذهب اليوم يتراجع في مصر.. والجرام يفقد 4 جنيهات مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس، بقيمة بلغت 4 جنيهات في الجرام، متأثرًا بانخفاض سعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 539 جنيهًا للجرام.

بلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 693 جنيهًا للجرام.

تراجعت أسعار الذهب عيار 21 إلى 809 جنيهات للجرام.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 925 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6472 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب العالمي في بداية تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.17% ليسجل سعر الأوقية 1861.8 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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