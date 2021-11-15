Masrawy logo white

سعر الذهب اليوم يتراجع في مصر.. والجرام يفقد 4 جنيهات مع بداية التعاملات

09:52 ص الإثنين 15 نوفمبر 2021
سعر الذهب اليوم يتراجع في مصر.. والجرام يفقد 4 جنيهات مع بداية التعاملات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس، بقيمة بلغت 4 جنيهات في الجرام، متأثرًا بانخفاض سعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 539 جنيهًا للجرام.

بلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 693 جنيهًا للجرام.

تراجعت أسعار الذهب عيار 21 إلى 809 جنيهات للجرام.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 925 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6472 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

انخفض سعر الذهب العالمي في بداية تعاملات اليوم، أولى جلسات الأسبوع، بنسبة بلغت 0.17% ليسجل سعر الأوقية 1861.8 دولار، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب الذهب

الخبر التالى:

تراجع جماعي في مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
935

إصابات اليوم

64

وفيات اليوم

791

متعافون اليوم

343961

إجمالي الإصابات

19499

إجمالي الوفيات

287682

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الذهب يتراجع.. والجرام يفقد 4 جنيهات في بداية تعاملات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا