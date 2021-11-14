صادرات الصناعات الغذائية تقفز 18% وتصل إلى 3.1 مليار دولار في 9 أشهر

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفاع صادرات القطاع خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 18%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان المجلس اليوم الأحد، بلغت صادرات الصناعات الغذائية خلال 9 أشهر من 2021 حوالي 3.1 مليار دولار مقابل بلغت 2.6 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال البيان، إن صادرات شهر مارس 2021 تعد أعلى قيمة الصادرات الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 بقيمة بلغت 386 مليون دولار.

وجاءت في المركز الثاني صادرات شهر مايو نحو 357 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة خلال نفس الفترة مقارنة بصادرات مايو 2020، بنسبة نمو 49%.

وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2021 حوالي 330 مليون دولار بنسبة نمو 7%، ثالث أعلى قيمة للصادرات خلال أول 9 أشهر من 2021.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول 9 أشهر من 2021 بقيمة 1.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو بلغت 17%،وتمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية.

ويليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 492 مليون دولار محققة نسبة نمو 33%، حيث تمثل 16% من إجمالي الصادرات.

ثم جاءت في المركز الثالث الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 300 مليون دولار، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 1%، وتمثل 10% من إجمالي الصادرات.

ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 166 مليون دولار، محققة نسبة نمو بلغت 23%، وتمثل 5% من إجمالي الصادرات.

وباقي المجموعات الدولية بقيمة 429 مليون دولار، بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%، وتمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 241 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 2%.

ويليها أمريكا بقيمة 166 مليون دولار ونسبة نمو 23%، وليبيا بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 13%، والأردن بقيمة 137 مليون دولار ونسبة نمو 4%، والسودان بقيمة 137 مليون دولار محققة نسبة نمو 142%، والجزائر بقيمة 134 مليون دولار محققة نسبة نمو 5%، والمغرب بقيمة 132 مليون دولار ونسبة نمو 77%، وسوريا بقيمة 115 مليون دولار ونسبة نمو 94%، واليمن بقيمة 111 مليون دولار ونسبة تراجع 8%، وفي المركز العاشر الصين بقيمة 102 مليون دولار محققة نسبة نمو 203% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 137 مليون دولار، وقيمة زيادة في الصادرات 80 مليون دولار.

ويليها الصين بقيمة صادرات 102 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 69 مليون دولار، والمغرب بقيمة صادرات 132 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 57 مليون دولار، وسوريا بقيمة صادرات 115 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 56 مليون دولار.

وأمريكا بقيمة صادرات 166 مليون دولار وقيمة زيادة 31 مليون دولار، وألمانيا بقيمة صادرات 97 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 29 مليون دولار، ولبنان بقيمة صادرات 72 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 23 مليون دولار.

وفلسطين بقيمة صادرات 92 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 21 مليون دولار، وروسيا بقيمة صادرات 48 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 18 مليون دولار، وفى المركز العاشر ليبيا بقيمة صادرات 146 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 16 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020.