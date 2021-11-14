تراجع سعر كيلو السمك البلطي اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و24 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 30 جنيها ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وبقي سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.