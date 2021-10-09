بـ 324 مليون جنيه.. تنظيم الاتصالات يبدأ تغطية 5 طرق استراتيجية بخدمات المحمول

كتب- علاء حجاج:

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنفيذ إجراءات خطة عاجلة لتغطية خمس طرق استراتيجية بخدمات التليفون المحمول وذلك عن طريق طرح مناقصة محدودة للشركات المرخص لها إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول بتكلفة 324 مليون جنيه، بحيث يتم الانتهاء من الإجراءات والبدء في تشغيل الخدمات ببداية عام 2022.

وسيمول الجهاز إنشاء محطات التغطية من خلال صندوق الخدمة الشاملة وهو الصندوق المعني بتمويل مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات ومشروعات البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الاتصالات الأساسية، بحسب بيان من الجهاز البيان اليوم السبت.

ويأتي هذا في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطوير ونشر خدمات الاتصالات بكافة أنحاء الجمهورية بهدف تعزيز الترابط القومي والاجتماعي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، ويأتي ضمن المشروع القومي لتغطية الطرق الرئيسية بخدمات التليفون المحمول وتوفير خدمات الاتصالات الأساسية وخدمات الإغاثة والطوارئ على الطرق الاستراتيجية بجمهورية مصر العربية.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان صحفي اليوم، أن هذه الإجراءات تتضمن توفير تغطية التليفون المحمول بطرق استراتيجية بمحافظات الإسماعيلية والسويس والوادي الجديد وأسوان والجيزة وبني سويف والمنيا وهي:

الطريق الأول: هو (طريق امتداد محور 30 يونيو من طريق القاهرة العين السخنة إلى طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي) الواصل بين محافظتي الإسماعيلية والسويس.

الطريق : هو (طريق مفيض بحيرة باريس) وذلك بمحافظة الوادي الجديد.

الطريق الثالث: هو (الطريق الواصل بين طريق أسوان أبو سمبل إلى أرقين) بمحافظة أسوان.

الطريق : هو (طريق الكريمات إلى بني سويف) الواصل بين محافظة الجيزة ومحافظة بني سويف.

الطريق الخامس: هو (الطريق الواصل بين طريق القاهرة أسيوط الصحراوي وطريق القاهرة أسوان الصحراوي الشرقي) بمحافظة المنيا.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن خلال صندوق الخدمة الشاملة، مول في وقت سابق مشروعات إنشاء وتشغيل وتقديم خدمات التليفون المحمول لعدد 17 طريق استراتيجي بكافة أنحاء الجمهورية، بإجمالي أطوال 2700 كم وبتكلفة وصلت إلى 862 مليون جنيه مصري، ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتغطية الطرق الجديدة بخدمات الاتصالات.