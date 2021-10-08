15 جنيها للجمبري.. زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

زادت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق الجملة بالعبور.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي، اليوم الجمعة جنيها مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح بين 22 و25 جنيها، كما زاد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 40 و55 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور، بزيادة 10 جنيهات مقارنة بالجمعة الماضي.

وسجل سعر كيلو البوري بين 40 و50 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 90 و150 جنيها، بتراجع 15 جنيها خلال الأسبوع.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.