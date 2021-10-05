صندوق النقد يتوقع نموًا أقل من المتوقع للاقتصاد العالمي هذا العام

كتبت- ياسمين سليم:

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد العالمي هذا العام سيكون أقل بقليل مما كان متوقعًا.

وأعربت في حديث اليوم الثلاثاء لها عن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي عن قلقها إزاء الهوّة المتزايدة بين الدول الغنية المستفيدة عالمياً من الانتعاش الاقتصادي والدول الفقيرة المتضررة من نقص اللقاحات.

وقالت نتوقع أن يتباطأ النمو قليلاً هذا العام، عمّا توقعه صندوق النقد الدولي في يوليو الماضي.

وأضافت لو عادت الدول الأغنى إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الوباء بحلول عام 2022 فإن البلدان الناشئة والنامية ستبقى في حاجة إلى سنوات عدة للتعافي من الأزمة التي سبّبها وباء كورونا.

ويبدأ صندوق النقد الدولي اجتماعات الخريف منتصف الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يطلق توقعاته المستقبلية للاقتصاد العالمي خلال هذه الاجتماعات.