أسعار الألومنيوم تقفز 5 آلاف جنيه في أول أسبوع من أكتوبر بعد زيادة الخام

كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم أعلنت زيادة أسعارها بالسوق المحلي خلال الشهر الجاري حوالي 5 آلاف جنيه، وذلك بعد مواصلة ارتفاع خام الألومنيوم بالبورصات العالمية.

وكانت أسعار الألومنيوم ارتفعت بين ألف و3 آلاف جنيه شهر سبتمبر الماضي، ليصعد السعر في السوق المحلي للشهر الثاني على التوالي، وفقا لقول مدير عام غرفة الصناعات المعدنية في وقت السابق.

وتوقع حنفى مواصلة أسعار خام الألومنيوم الارتفاع خلال الفترة المقبلة بالبورصات العالمية.

ووفقا لقول حنفي، فإن سعر طن السلك بالسوق المحلي سجل 55 ألف جنيه مقابل 51 ألف جنيه الشهر الماضي، وسعر طن الاسطوانات 58 ألف جنيه مقابل 53 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وسجل سعر طن اللفائف البارد 65 ألف جنيه مقابل 59 ألف جنيه الشهر الماضي، وسعر طن اللفائف الـ 6 ملي 61 ألف جنيه مقابل 56 ألف جنيه، مقارنة بأسعار الشهر السابق، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.