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أسعار الأسماك في أسبوع: استقرار البلطي والبوري وتراجع "المكرونة"

11:41 ص الجمعة 29 أكتوبر 2021
أسعار الأسماك في أسبوع: استقرار البلطي والبوري وتراجع "المكرونة"

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر المكرونة السويسي، 5 جنيهات اليوم الجمعة مقابل الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 22 و25 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

كما ظل سعر كيلو الكابوريا ثابتا خلال الأسبوع، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي نحو 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 35 و 55 جنيها، مقابل 40 و60 جنيها، خلال الجمعة الماضي.

واستقر سعر كيلو الجمبري خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 90 و180 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سمك البلطي

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