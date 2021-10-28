أسعار السكر تواصل قفزتها بالأسواق.. والطن يرتفع 500 جنيه في أيام

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار السكر الأبيض قفزتها في الأسواق خلال الأيام الماضية، وصعد سعر الطن 500 جنيه، وفقا لقول متعاملون بسوق المواد الغذائية.

وقال حسن الفندي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن سعر طن السكر الأبيض ارتفع إلى 11 ألف جنيه للطن حاليا مقابل 10500 جنيه الأسبوع الماضي.

واتفق معه في القول يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية قائلا إن متوسط سعر الطن بسوق الجملة يصل إلى 11 ألف جنيه حالياً.

وكانت أسعار السكر صعدت تدريجيا خلال الفترة الماضية بالأسواق ليتخطى سعر الطن 10 آلاف جنيه.

وذكر متعاملون سوق المواد الغذائية، أنه لا يوجد مبرر لارتفاع السعر بالأسواق حاليا مع وفرة المعروض منه.

وذكر كاسب، أن هناك ترقب من التجار خلال الفترة المقبلة للأسعار، آملين ألا يرتفع مره أخرى في الأسواق، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبب الزيادة في السعر إلى هذا المستوى.

وأضاف كاسب، أن متوسط سعر كيلو السكر الأبيض حاليا يتراوح في الأسواق بين 11 و12 جنيهًا، بحسب المنطقة التي تباع بها.

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنويًا منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، وتعوض الفارق من الاستيراد.

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