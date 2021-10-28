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ارتفاع المكرونة والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

10:33 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
ارتفاع المكرونة والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 35 و55 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بسوق العبور اليوم ليتراوح بين 22 و25 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

واستقر كذلك سعر كيلو البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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