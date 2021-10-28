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أسعار الذهب العالمية تصعد في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس

10:15 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
أسعار الذهب العالمية تصعد في بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس، مقارنة بختام تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1802.3 دولار، بارتفاع قدره 5.5 دولار، في الساعة 9:43 صباحا بتوقيت القاهرة.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1796.8 دولار بختام جلسة أمس.

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البورصة تصعد في بداية تعاملات اليوم الخميس

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