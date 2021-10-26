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شعبة المستوردين تتوقع مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري بعد إلغاء حالة الطوارئ

11:18 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
شعبة المستوردين تتوقع مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري بعد إلغاء حالة الطوارئ

متى بشاي

كتبت- شيرين صلاح:

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ سيكون له مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد المصري، وهو خطوة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تعتمد بشكل أساسي على الإستقرار الأمني والسياسي للدولة، ورسالة تطمين للمستثمر الأجنبي.

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية في بيان الثلاثاء، أن القرار بمثابة رسالة طمأنينة يرسلها الرئيس لكل رؤوس الأموال ليؤكد أن مصر في حالة استقرار، وذلك انعكاس للتصدي الدولة للإرهاب على مدار السنوات الماضية.

وأصدر الرئيس السيسي، مساء الاثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وأشار بشاي، إلى أن القرار سيساهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار الأجنبي على توطين استثمارات داخل مصر.

وأكد رئيس اللجنة، أن القرار سيساهم أيضا في توفير العديد من فرص العمل من خلال ضخ استثمارات جديدة محلية وأجنبية، لافتًا إلى أن الأسواق ستتأثر إيجابيا بذلك القرار .

متى بشاي شعبة المستوردين الاقتصاد المصري إلغاء حالة الطوارئ

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