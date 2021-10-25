البترول يواصل الصعود في أكتوبر ويتجاوز 86 دولارا للبرميل (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار البترول الخام ارتفاعا جديدا خلال شهر أكتوبر الجاري استمرارا لزيادات الأسعار التي يشهدها الخام خلال الفترة الأخيرة، لتتجاوز مستوى 86.5 دولار لأول مرة في أكثر من 3 سنوات، وذلك تزامنا مع أزمة طاقة عالمية يعاني منها العديد من الدول الأوروبية والصين.

وبحسب بيانات شبكة سي إن بي سي، ارتفعت أسعار برميل خام البترول برنت إلى مستوى 86.52 دولار خلال تعاملات اليوم الاثنين، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10.2% خلال أول 25 يوما من الشهر الجاري وذلك مقارنة بنهاية شهر سبتمبر عند مستوى 78.52 دولار.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار خام البترول برنت خلال أول 25 يوما من أكتوبر الجاري بحسب بيانات شبكة سي إن بي سي.