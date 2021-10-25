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مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:07 م الإثنين 25 أكتوبر 2021
مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة طفيفة بلغت 0.07%، إلى مستوى 11178 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.6%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 2.8%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 165.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 157.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 7.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة بلغت 0.48%، إلى مستوى 11185 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI المستثمرين الأجانب

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