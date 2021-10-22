زيادة في أصناف أسماك بسوق العبور.. تعرف على أسعار الجمعة

كتبت – شيماء حفظي:

عادت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، للارتفاع في سوق العبور خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر البلطي جنيهًا، واستقر البوري بتعاملات اليوم الجمعة عند مستوى أسعار الجمعة الماضي، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 22 و25 جنيها، كما سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي نحو 10 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 40 و60 جنيها، مقابل نحو 30 و 50 جنيها خلال الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو الجمبري بنحو 30 جنيها خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 90 و180 جنيها، مقابل ما بين 90 و 150 جنيها الجمعة الماضي.

وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.