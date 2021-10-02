مصر للألومنيوم تعيد تأهيل وتشغيل خط الدرفلة على الساخن بعد 20 يوما من تعطله

كتبت - شيماء حفظي:

أعلن المهندس محمود علي أحمد سالم العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم اليوم نجاح جهود إعادة تأهيل وتشغيل خط الدرفلة على الساخن بعد توقفه لمدة عشرين يوما تقريبا بعد تعرضه لحريق بسبب عطل فني أثناء سير العملية الإنتاجية.

ووفقا لبيان من الشركة، تفقد سالم مصنع الدرفلة مهنئا القيادات والعمال بنجاح جهود إعادة تأهيل وتشغيل خط الدرفلة على الساخن بمصنع الدرفلة التابع للشركة.

وأشاد سالم، بجهود العاملين بمصنع الدرفلة مهندسين وفنيين وعاملين بمختلف وظائفهم وقدم سيادته الشكر لفرق العمل المحتلفة من قطاعات تشكيل الألومينوم وباقى قطاعات الشركة الذين ضربوا أروع الامثلة على اخلاص وانتماء العامل المصري عامة وعمال مصر للألومنيوم خاصة وقدرتهم الفائقة على تحدي الوقت والظروف الصعبة ومواصلة العمل ليلا ونهارا طوال عشرين يوما بدون راحة لانجاز المهمة وإنجاح عملية اعادة التأهيل وتشغيل خط الدرفلة على الساخن واستعادة الانتاج فى وقت قياسي غير مسبوق حيث قدرت الشركات المماثلة والعملاء أن عملية اعادة التأهيل ستستغرق ثلاثة اشهر بأقل تقدير.

وأضاف المهندس محمود سالم في حديثه للعاملين بمصنع الدرفلة نجاح عملية إعادة التشغيل في هذا الوقت القياسي وبأقل تكلفة ممكنة مع تحقيق أعلى جودة إنما يعكس تقديركم للمسئولية ومدى تفانيكم في العمل ومحبتكم لشركتنا الوطنية مصر للألومنيوم، كما عهدتكم في المواقف الصعبة وهذا هو المتوقع من عمال مجتهدة ومخلصه تحرص على رفع اسم شركتها باستمرار ولو على حساب أنفسهم، وهذه ليست المرة الأولى التي نرى بها تضحيات عمال شركة مصر للألومنيوم من أجل العمل.

كما تابع العضو المنتدب التتفيذي عملية درفلة عدد (2) بلاطة ألومنيوم وانتاج عدد لفة مدرفلات بنجاح واطمئن على سير العمل وانتظامه.

وكان خط الدرفلة على الساخن تعرض لحريق صباح يوم الثلاثاء الموافق 7/9/2021 بسبب عطل فني فى خط الدرفلة على الساخن بمصنع الدرفلة بمجمع مصر للألومنيوم بسبب الطبيعة العملية الانتاجية بقطاع الدرفلة أحد قطاعات تشكيل المنتج شبه النهائي للألومنيوم .

ولم يؤثر الحادث على العقود المبرمة بين الشركة وعملائها العالميين والمحليين حيث تم تعويض فترة التوقف عن طريق المخزون كما لم ينتج عن الحريق أى إصابات للعاملين.