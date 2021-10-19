كيف تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال آخر 5 سنوات؟ (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في العام الماضي 2020-2021.

وبحسب بيان البنك المركزي عن ميزان المدفوعات الصادر مؤخرا، فإن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام السابق عليه جاء متسقا مع تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي.

وأوضح أن ذلك يأتي كنتيجة طبيعية لمخاوف المستثمرين الناجمة عن استمرار أزمة كورونا عالميا.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال آخر 5 سنوات مالية وفقا لبيانات البنك المركزي.