ارتفاع الفاصوليا والفلفل.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم
كتبت_دينا خالد:
ارتفعت أسعار الفاصوليا والفلفل الرومي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.
البطاطس 5 جنيهات و7.5 جنيه.
البصل بين 2 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيهات، بزيادة جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
الرومان بين 4 و7 جنيهات.
المانجو الزبيدية بين 17 و21 جنيها.
المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها
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