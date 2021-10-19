ارتفاع الفاصوليا والفلفل.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت_دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفاصوليا والفلفل الرومي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الرومان بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبيدية بين 17 و21 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها