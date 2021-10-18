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مشتريات الأجانب والعرب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:58 م الإثنين 18 أكتوبر 2021
مشتريات الأجانب والعرب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 1.08%، إلى مستوى 11276 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.86%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 2.5 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 1.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 3.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 1.45% إلى مستوى 11155 نقطة.

البورصة مشتريات الأجانب المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70EWI

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