بعد هبوطها الحاد أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب اليوم الأحد؟

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وكان جرام الذهب في مصر خلال تعاملات أمس السبت 8 جنيهات.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 775 جنيهًا، وهو نفس أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 664 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 886 جنيهًا، وسجلت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6200 جنيه.

واليوم عطلة رسمية بالبورصات العالمية.