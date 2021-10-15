قفزة كبيرة.. ماذا فعلت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع في مصر؟

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع اتجاه المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب أسبوعية بالبورصة العالمية.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 12 جنيها للجرام، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعاره في السوق المحلي الجمعة الماضي.

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى 783 جنيهًا مقابل 771 جنيهًا الجمعة الماضي.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 671 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 894.9 جنيه، وسجلت قيمة الذهب في الجنيه نحو 6264 جنيهًا.

وعالميا، ارتفع الذهب 2% خلال الأسبوع، متجها صوب أفضل أسبوع له في قرابة خمسة أشهر مدعوما بتراجع الدولار الأميركي الذي عزز جاذبية المعدن الأصفر على الرغم من تخفيض وشيك لإجراءات التحفيز التي يتخذها الفيدرالي.

واتجه مؤشر الدولار صوب أول تراجع أسبوعي له منذ ستة أسابيع مما عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.