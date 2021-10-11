مشتريات الأجانب تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.49% إلى مستوى 10714 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.72%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.44%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 698.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 663.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 35.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة أمس، بنسبة 1.2% إلى مستوى 10662 نقطة.