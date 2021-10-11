Masrawy logo white

تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:29 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والبرتقال الصيفي بين 50 قرشا وجنيهين خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو الباذجان البلدي 50 قرشا، ليتراوح بين 2 و4.5 جنيه.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 و4.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البصل بين 2 و 3.5جنيه.

الكوسة بين 2.5 و4.75 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الكوسة البرتقال الصيفي

الخبر التالى:

البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الاثنين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
837

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

312413

إجمالي الإصابات

17695

إجمالي الوفيات

263557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا