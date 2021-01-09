الجرام فقد 35 جنيهًا في 3 أيام.. أسعار الذهب في مصر تواصل التراجع

كتبت-دينا خالد:

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها لليوم الثالث على التوالي، ليفقد سعر الجرام اليوم نحو 12 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

وكانت أسعار الذهب تراجعت خلال اليومين الماضيين، وبلغ مجموع ما فقدته في 3 أيام 35 جنيهًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 813 جنيهًا مقابل 825 جنيهًا أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 929 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6504 جنيهات.

وكانت أسعار الذهب تراجعت خلال اليومين الماضيين، وبلغ مجموع ما فقدته في 3 أيام 35 جنيهًا.

وعالميًا هوت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس، لتنخفض بنسبة 3.39%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وسجلت أسعار الذهب في نهاية تعاملات جلسة أمس-آخر جلسات الأسبوع-1849.1 دولار للأوقية، بتراجع قيمته 64.9 دولار مقارنة ببداية الجلسة.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.