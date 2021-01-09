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وزيرة التخطيط تلتقي وفدًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر

11:18 ص السبت 09 يناير 2021
وزيرة التخطيط تلتقي وفدًا من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

القاهرة - مصراوي:

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوفد من صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر برئاسة جورج جورجي القائم بأعمال مسئول إدارة الصندوق، وألكسندر بوديروزا، ممثل الصندوق الذي انتهت ولايته في مصر.

وقالت السعيد في بيان صحفي اليوم السبت إن الوزارة تتطلع لاستمرار التعاون مع الصندوق بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ودعم الحكومة المصرية في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة كورونا، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطة تنظيم الأسرة.

وأكدت السعيد أهمية الأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الصندوق، لافتة إلى ما يتعلق بتوطين أهداف التنمية المستدامة، والدراسات التي تمت في هذا السياق لتقييم ومقارنة وتحسين إنجازات كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذا الدراسات حول مستويات الإنجاب الحديثة في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة لديها استراتيجية شاملة لتنظيم الأسرة، ترتكز على التمكين الاقتصادي للمرأة، وخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، إلى جانب بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

وفي نهاية الاجتماعات قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمنح ودكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل الصندوق الذي انتهت ولايته في مصر درع وزارة التخطيط تقديرًا لجهوده في تعزيز التعاون مع الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية.

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