وزيرا التعليم والاتصالات يتابعان تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية

كتب- علاء حجاج:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا لمتابعة تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية، وميكنة المستشفيات الجامعية ورقمنة الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد عبد الغفار أهمية مشروع الجامعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بها؛ لتلبية متطلباتها في تحقيق التحول الرقمي، بحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الخميس.

وأضاف عبد الغفار اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعمل على توفير الوقت وجهد العاملين بالمستشفيات، وذلك طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح عمرو طلعت أن هناك تعاونا دائما ومستمرا بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ عدد من المشروعات التي تتكامل للاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الرقمية لتطوير منظومة التعليم الجامعي وتطوير العملية التعليمية.

وذكر أن ذلك يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمي للتعليم، وفي ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية.

وأشار طلعت إلى أبرز مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين والتي تشمل تنفيذ مشروع منظومة الاختبارات المميكنة وتطبيقات الجامعات الذكية بهدف تحويل الجامعات إلى جامعات رقمية ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بها؛ فضلا عن تنفيذ مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.

وتناول الاجتماع إجراءات إتمام البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات المصرية ومناقشة احتياجات الجامعات من حيث دعمها بأجهزة خوادم متقدمة، وتطوير ورفع كفاءة الشبكة الداخلية لمباني بعض الكليات فى الجامعات الحكومية، ورفع سرعة الإنترنت داخل الجامعات، وإقامة معامل تخصصية في مجال إنترنت الأشياء.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي تمت بمشروع الاختبارات المميكنة، وفقا للبيان.