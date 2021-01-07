أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية جلسة اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بعد ساعات من بداية جلسة اليوم الخميس.

وصعد سعر أوقية الذهب بنحو 3.6 دولار خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية جلسة أمس بنسبة زيادة 0.19% ليصل السعر إلى 1922.2 دولار للأوقية في تمام الساعة 9:48 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بختام جلسة أمس الأربعاء إلى 1918 دولارا للأوقية.