أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية جلسة اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب عالميا بعد ساعات من بداية جلسة اليوم الخميس.
وصعد سعر أوقية الذهب بنحو 3.6 دولار خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية جلسة أمس بنسبة زيادة 0.19% ليصل السعر إلى 1922.2 دولار للأوقية في تمام الساعة 9:48 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وكانت أسعار الذهب تراجعت بختام جلسة أمس الأربعاء إلى 1918 دولارا للأوقية.
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