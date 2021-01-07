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أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية جلسة اليوم الخميس

10:30 ص الخميس 07 يناير 2021
أسعار الذهب العالمية ترتفع في بداية جلسة اليوم الخميس

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب عالميا بعد ساعات من بداية جلسة اليوم الخميس.

وصعد سعر أوقية الذهب بنحو 3.6 دولار خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية جلسة أمس بنسبة زيادة 0.19% ليصل السعر إلى 1922.2 دولار للأوقية في تمام الساعة 9:48 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بختام جلسة أمس الأربعاء إلى 1918 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب الذهب

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