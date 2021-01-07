تراجع الطماطم وزيادة البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي، والليمون البلدي بين 25 قرشا وجنيه، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 3.5 و5.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2.25 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الفاصوليا بين 2 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.75 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.