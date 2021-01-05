عطلة في البورصة المصرية الخميس المقبل بمناسبة عيد الميلاد

كتبت - شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية، تعطيل عملها يوم الخميس المقبل، بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيدة.

وقالت البورصة في بيان اليوم الثلاثاء، ، إنه "تقرر ان يكون يوم الخميس الموافق 07/01/2021 إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على ان يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 10/01/2021".

وكان البنك المركزي المصري، أعلن تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال المركزي في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر اعتبار يوم الخميس المقبل، الموافق 7 يناير 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.