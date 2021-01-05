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أسعار الذهب في مصر تواصل صعودها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

01:11 م الثلاثاء 05 يناير 2021
أسعار الذهب في مصر تواصل صعودها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وارتفع الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 842 جنيهًا مقابل 840 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 720 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 24 سجل 960 جنيهًا، والجنيه الذهب 6720 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بنسبة 0.09%، حيث صعد سعر الأوقية إلى نحو 1.84 دولار، لتسجل الأوقية 1944.7 دولار في تمام الساعة 12:38 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي قفزت أمس الاثنين، وارتفع الجرام 13 جنيهًا دفعة واحدة.

أسعار الذهب

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