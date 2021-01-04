الأكثر ربحا في 2020.. ثروة إيلون ماسك تتضاعف 5 مرات خلال عام (إنفوجرافيك)
كتب- مصطفى عيد:
زادت ثروات 5 مليارديرات من الولايات المتحدة والصين بنحو 357.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 203.1% ليصل إلى مجموع ثرواتهم بنهاية العام إلى 534.1 مليار دولار، أي أن هذه الزيادة في عام واحد فقط تمثل نحو ثلثي قيمة ثرواتهم الحالية.
وجاء على رأس المليارديرات الأكثر ربحا في عام 2020 رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء والذي زادت ثروته بنحو 142 مليار دولار بنسبة زيادة نحو 507% أي أن ثروته تضاعفت 5 مرات خلال العام، لتمثل الزيادة في ثروته نحو 40% من مجموع الزيادة في ثروات المليارديرات الخمس.
ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي الزيادة في ثروات أكثر 5 مليارديرات ربحا في عام 2020 على مستوى العالم بحسب بيانات شبكة بلومبرج.
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