تعيين عبير الحلو رئيسًا لقطاع تطوير نظم الرقمنة بهيئة البريد

كتب-علاء حجاج:

أصدر شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قراراً بتعيين عبير غريب الحلو، رئيسًا لقطاع تطوير نظم الرقمنة بالهيئة القومية للبريد.

وقال بيان من الهيئة إن عبير الحلو تتمتع بخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات تصل إلى 25 عاماً تقلدت خلالها العديد من المناصب وساهمت بخبراتها العلمية والعملية في تطوير نظم المعلومات وإدارة المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في العديد من الجمعيات والمؤسسات الاهلية، والوزارات.

وحصلت الحلو على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية EMBA من جامعة الإسكندرية، ودبلومة Computer Science من جامعة القاهرة، والعديد من الدورات في ادارة المشروعات، وتدريب المدربين، وشهادة مدرب معتمد من شركة سيسكو العالمية.

‎وبدأت مسيرتها المهنية مسئولة عن أقسام تكنولوجيا المعلومات في إحدى الجمعيات الأهلية الكبرى على مستوى الفروع، لتطوير مهارات الشباب في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات بالإضافة للتعاون مع شركة مايكروسوفت والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة لإدارة مشروع تطوير قدرات الشباب في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات في العديد من المحافظات، وفقًا للبيان

ثم انضمت كمدير مشروع لوزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء وتطوير "أكاديمية للجمعيات الأهلية" لبناء قدرات الجمعيات الأهلية من الناحية التكنولوجية وتصميم نظام إلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات "لإدارة أعمال الجمعيات".

كما شاركت كعضو في لجنة ميكنة البطاقات التموينية الورقية وتحويلها الى smart cards ونشر المنظومة على مستوى الجمهورية، واعادة هندسة إجراءات العمل بالمكاتب التموينية، بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية في إدارة منظومة تدقيق بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية وتولت مسئولية تنفيذ تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة القومية للحج والعمرة، حيث قامت بإعادة هندسة إجراءات العمل، وتنفيذ التحول الرقمي لأعمال الحج، وكانت من المساهمين في تطوير منظومة الحج الموحد بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتولت الحلو العمل كمستشار وزير التضامن لنظم المعلومات منذ عام 2015 حتى نهاية عام 2020، وترأست لجان تطوير البوابات الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي وقطاعاتها "الشئون الاجتماعية – التأمينات" بالإضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى تنفيذ تكنولوجيا المعلومات بقطاعات الوزارة المختلفة من خلال تطوير أنظمة معلومات لقطاعات الوزارة؟

وتولت الحلو رئاسة لجنة "تصميم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء بوزارة التضامن الاجتماعي" بإشراف من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط للوصول لاستراتيجية وطنية للإحصاء بجمهورية مصر العربية.