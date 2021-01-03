البورصة تنهي أولى جلسات العام على استقرار مؤشرها الرئيسي

كتبت- شيرين صلاح:

استقر المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع والعام الجديد، دون تغيير، عند مستوى 10854 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.73%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة بلغت 5.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 8.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 2.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 0.21% إلى مستوى 10845 نقطة.