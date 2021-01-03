تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 17 و18 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا.

وصعد سعر كيلو السمك البوري جنيهًا واحدا، ليتراوح بين 39 و43 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، اليوم، ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 70 جنيهًا و110 جنيهات.