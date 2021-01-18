البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.14%، إلى مستوى 11462 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الأحد، بشكل طفيف، بنسبة بلغت 0.06%، إلى مستوى 11446 نقطة.
الخبر التالى:أسعار الذهب العالمي تصعد في أولى جلسات الأسبوع
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
156397
عدد المصابين
-
122993
عدد المتعافين
-
8583
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
94869153
عدد المصابين
-
67688983
عدد المتعافين
-
2028894
عدد الوفيات
إعلان