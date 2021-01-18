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البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:23 ص الإثنين 18 يناير 2021
البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة بلغت 0.14%، إلى مستوى 11462 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.26%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الأحد، بشكل طفيف، بنسبة بلغت 0.06%، إلى مستوى 11446 نقطة.

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