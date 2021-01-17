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مبيعات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

02:50 م الأحد 17 يناير 2021
مبيعات محلية وأجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في نهاية تعاملات اليوم الأحد، بشكل طفيف، بنسبة بلغت 0.06%، إلى مستوى 11446 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.66%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 10.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 9.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 20.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة بلغت 0.57%، إلى مستوى 11453 نقطة.

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