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مركز المعلومات: 14% من الاستثمارات العامة في مصر هذا العام ستكون خضراء

12:11 م الأحد 17 يناير 2021
مركز المعلومات: 14% من الاستثمارات العامة في مصر هذا العام ستكون خضراء

استثمارات خضراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدار جديد ضمن سلسلة "رقم صحيح" حول الاستثمارات الخضراء.

وقال إن 14% من إجمالي الاستثمارات العامة في مصر في العام الجاري ستكون خضراء، وتتضمن مشروعات التحكم في معدلات التلوث والطاقة المتجددة، والنقل النظيف، ومشروعات إدارة الهدر المائي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له أن 30% من المشروعات المخطط لها في العام المالي 2020/ 2021 ستراعي المعايير الجديدة للاستدامة البيئية.

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الاستثمارات الخضراء مركز المعلومات الاستثمارات

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