أسعار الذهب العالمية تتراجع خلال تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس، مقارنة بختام جلسة أمس، وذلك بعد صعودها على مدار الجلستين الماضيتين.
وتراجع سعر أوقية الذهب بنحو 5.6 دولار خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية جلسة أمس بنسبة هبوط 0.31% ليصل السعر إلى 1839.8 دولار للأوقية في تمام الساعة 9:42 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وكانت أسعار الذهب صعدت بختام جلسة أمس الأربعاء، حيث سجل سعر الأوقية إلى 1845.5 دولارا.
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