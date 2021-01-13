وزيرة الصناعة تبحث الاستفادة من تواجد التجاري وفا بنك في أفريقيا

عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع هشام سفا العضو المنتدب للتجاري وفا بنك في مصر، لبحث سبل الاستفادة من تواجد البنك في دول القارة الأفريقية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع دول القارة خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول القارة الافريقية.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، حضر اللقاء عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الحكومة على زيادة معدلات نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وفتح أسواق جديدة بالقارة، موضحة أن هناك فرصاً كبيرة للاستفادة من البرامج التمويلية والآليات المصرفية للتجاري وفا بنك لزيادة الصادرات المصرية بـ 15 دولة أفريقية يتواجد بها البنك وبصفة خاصة دول غرب أفريقيا.

وأكدت جامع أهمية تعزيز التعاون بين البنك وجهاز التمثيل التجاري والمجالس التصديرية فيما يتعلق بتمويل الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، مشيرة إلى إمكانية تنظيم لقاء موسع يضم ممثلي المجالس التصديرية وجهاز التمثيل التجاري ومسئولي البنك للاتفاق على برامج التعاون المستقبلي بين الجانبين بدول القارة.

كما شددت على أهمية التعاون بين البنك ودوائر الأعمال المصرية لتعزيز التكامل الصناعي بين مصر ودول القارة الأفريقية من خلال تمويل إنشاء مشروعات صناعية مصرية بالدول الأفريقية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاستفادة من البنك في تفعيل اتفاقية أغادير لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول أعضاء الاتفاقية والتي تشمل مصر والأردن وتونس والمغرب.

وأكدت أهمية مشاركة البنك ببرامج تمويل القطاع الصناعي في السوق المصري وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل بمشروعات المجمعات الصناعية التي تنشئها الدولة.

وطرحت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً 7 مجمعات صناعية تضم 1657 وحدة إنتاجية، كما يجري العمل على طرح 6 مجمعات صناعية جديدة أغلبها بمحافظات الصعيد، وفقا للوزيرة.

من جانبه أعرب العضو المنتدب للتجاري وفا بنك عن حرص البنك على التواجد بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن البنك يعمل حالياً على تطوير محفظة القروض والتوسع في البرامج التمويلية لكافة القطاعات التجارية والصناعية في السوق المصري.

وذكر أنه يجري حاليا تنفيذ خطة شاملة لتقديم خدمات بنكية متميزة لمجتمع الأعمال المصري من خلال فروع البنك والبالغ عددها 64 فرعا تغطي عددا كبيرا من محافظات الجمهورية.

ورحب هشام سفا بتعزيز التعاون مع كافة المستثمرين المصريين وتقديم آليات تمويلية سواء لمشروعات يتم إنشاؤها داخل السوق المصري أو في أسواق الدول الأفريقية.