صعود أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام جلسة أمس.

وصعد سعر أوقية الذهب بنحو 16.6 دولار خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية جلسة أمس بنسبة صعود 0.90% ليصل السعر إلى 1860.5 دولار للأوقية في تمام الساعة 9:52 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.