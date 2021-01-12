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صعود أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:08 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
صعود أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام جلسة أمس.

وصعد سعر أوقية الذهب بنحو 16.6 دولار خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية جلسة أمس بنسبة صعود 0.90% ليصل السعر إلى 1860.5 دولار للأوقية في تمام الساعة 9:52 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب

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البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

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