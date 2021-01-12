صعود أسعار الذهب العالمية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الذهب العالمية في بداية جلسة اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام جلسة أمس.
وصعد سعر أوقية الذهب بنحو 16.6 دولار خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية جلسة أمس بنسبة صعود 0.90% ليصل السعر إلى 1860.5 دولار للأوقية في تمام الساعة 9:52 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
الخبر التالى:البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
150753
عدد المصابين
-
119212
عدد المتعافين
-
8249
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
90748286
عدد المصابين
-
64892318
عدد المتعافين
-
1944386
عدد الوفيات
إعلان