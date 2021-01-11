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أسعار الذهب العالمي تواصل الهبوط في أولى جلسات الأسبوع

10:37 ص الإثنين 11 يناير 2021
أسعار الذهب العالمي تواصل الهبوط في أولى جلسات الأسبوع

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية تراجعها بعد ساعات من بداية جلسة اليوم الاثنين، مقارنة بختام جلسة الجمعة.

وهبط سعر أوقية الذهب بنحو 1.6 دولار خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية جلسة الجمعة الماضية بنسبة تراجع 0.09% ليصل السعر إلى 1947.3 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:27 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بختام جلسة نهاية الأسبوع إلى 1949 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب العالمي أسعار الذهب الذهب

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