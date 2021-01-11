أسعار الذهب العالمي تواصل الهبوط في أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية تراجعها بعد ساعات من بداية جلسة اليوم الاثنين، مقارنة بختام جلسة الجمعة.

وهبط سعر أوقية الذهب بنحو 1.6 دولار خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية جلسة الجمعة الماضية بنسبة تراجع 0.09% ليصل السعر إلى 1947.3 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:27 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بختام جلسة نهاية الأسبوع إلى 1949 دولارا للأوقية.