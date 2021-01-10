مصر الألومنيوم ترفع أسعارها للشهر الثالث على التوالي بسبب زيادة الخامات

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة مصر للألومنيوم رفعت أسعار التوريد للتجار خلال الأيام الماضية للشهر الثالث على التوالي.

وأرجع حنفي ارتفاع الأسعار إلى استمرار زيادة سعر المعدن بالبورصات العالمية مع ارتفاع الطلب من بعض الدول الكبرى مثل الصين لتعويض خسائر التوقف بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن شركة مصر للألمونيوم تسعر الطن طبقا للسعر العالمي.

وزاد سعر طن السلندرات إلى 37,500 جنيه مقابل 36 ألف جنيه الشهر الماضي، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، بحسب ما قاله حنفي.

وارتفع سعر طن اللفائف إلى 43,300 جنيه مقابل 41 ألف جنيه الشهر الماضي، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

كما صعد سعر طن الشرائح البارد إلى 47 ألف جنيه مقابل 45 ألف جنيه ديسمبر الماضي، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.

وتستحوذ الشركة على نسبة 100% من السوق المحلي للألومنيوم، كما يتم تصدير حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن.