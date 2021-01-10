ساهمت في انخفاض التضخم بديسمبر.. لماذا تراجعت أسعار الخضروات والدواجن؟

كتبت- شيرين صلاح:

قاد تراجع أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق، معدل التضخم للانخفاض خلال شهر ديسمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ووفقا لبيانات الجهاز، فإن مجموعة الخضروات سجلت انخفاضا نسبته 10.1%، بسبب تراجع أسعار الطماطم بنسبة 23.8%، وأسعار مجموعة الدرنات بنسبة 10.1% بسبب انخفاض أسعار البطاطس بنسبة 10.3%.

كما تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.2% بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة 0.2% ومجموعة الطيور بنسبة 0.2%، بحسب بيان الجهاز اليوم.

وتراجع معدل التضخم السنوي، في ديسمبر الماضي إلى 6% في إجمالي الجمهورية مقابل 6.3% في نوفمبر الماضي، وفقا لما أعلنه الجهاز.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي، إن زيادة المعروض في جميع أصناف الخضروات أدى إلى تراجع عدد من أصناف الخضروات خلال الشهر الماضي.

وأضاف النجيب، أن أسعار كلا من الطماطم، والبطاطس، والفلفل بأنواعه، والباذنجان، والخيار، والكوسة كانت من أبرز الأصناف التي شهدت تراجعا ملحوظا في الأسعار خلال ديسمبر الماضي مقارنة بأسعار نوفمبر.

ووفقا لبيانات موقع سوق العبور، فإن سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 1.5 و2.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين جنيه وجنيهين، وسعر كيلو الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات

وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

كما سبب تراجع الدواجن في انخفاض التضخم خلال ديسمبر الماضي، وهبط سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة إلى 22 جنيهًا.

وبحسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، فإن أسعار الدواجن تشهد تراجعا منذ عدة أشهر مع انخفاض الطلب وزيادة تكلفة التربية على مربي الدواجن.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر كيلو الدواجن البيضاء يباع للمستهلك خلال تعاملات اليوم الأحد، بنحو 26 جنيهًا بالأسواق، ويعتبر هذا السعر متدني مقارنة بتكلفة التربية الحالية في ظل ارتفاع الأعلاف.

وزاد سعر طن العلف خلال الشهرين الماضيين إلى 8 آلاف جنيه مقابل 5800 جنيه، بحسب رئيس الشعبة.

وسجل سعر كرتونة البيض في المزرعة اليوم 31.5 جنيه، لتباع للمستهلك نحو 36 جنيها.

وبحسب رئيس الشعبة، يصل سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو إلى 24 جنيها بالمرزعة، ليباع بمستوى بين 27 و28 جنيها للمستهلك.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر نحو 27 جنيها بالمزرعة، ليصل بالأسواق إلى نحو 33 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.