ما مصير "خاتم الألماس" بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر؟ (فيديو)

كتبت- شيرين صلاح:

يختلف معدن الألماس عن الذهب سواء في السعر أو الأوزان، ويقبل المستهلكون عليه من أجل التفرد وارتداء مجوهرات ثمينة.

وخلال الأيام الماضية، صعد سعر الذهب لمستويات غير مسبوقة.. فهل تأثر سوق الألماس في مصر؟ هذا ما يجيب عليه إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في الفيديو التالي.

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