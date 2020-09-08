مصر تقرر استمرار حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر

كتبت - شيماء حفظي:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 259 لسنة 2020 والخاص بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية على أن يتم مراجعته بشكل دوري وفقا للمستجدات.

وبموجب القرار فقد تم استثناء الكميات التي يتم استيرادها كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان، كما نص القرار على عدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضا؛ إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.

وقالت الوزيرة؛ في بيان اليوم الثلاثاء إن استمرار العمل بهذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك بهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها والتي أدت إلى هبوط أسعار السكر وبصفة خاصة السكر الخام.

وأشارت إلى أن هذه التقلبات تسمح باستيراد السكر بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه في مصر وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة المحلية.

وأشارت جامع إلى أن القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون المتراكم لديها من السكر والذي يصل إلى حوالي 1.4 مليون طن ويكفي الاستهلاك لمدة تتجاوز 6 أشهر.