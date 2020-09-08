تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11113 نقطة.
كما تراجع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.57%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 11163 نقطة.
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