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تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:13 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
تراجع طفيف للبورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.2%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11113 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.57%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 11163 نقطة.

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