التعاون الدولي: توقيع مذكرة تفاهم لإتاحة تدريس اللغة الصينية في الإعدادي والثانوي

كارفور تعتزم زيادة عدد فروعها في مصر إلى 63 فرعا بنهاية 2020

كتب- مصطفى عيد:

شهدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمركز الرئيسي لمعهد كونفوشيوس بالصين، لإتاحة تدريس اللغة الصينية كلغة أجنبية ثانية اختيارية بالصفوف الدراسية الإعدادية والثانوية بالتعليم ما قبل الجامعي.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، وقع البروتوكول طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ولياو لي تشيانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه من خلال بروتوكول التعاون سيتم تدشين مركز متخصص في مصر لتدريس اللغة الصينية لطلاب التعليم العام والفني يضم خبراء ومتخصصين في اللغة الصينية، فضلا عن تطوير خطة المناهج التي سيتم تدريسها باللغة الصينية.

وأشارت إلى توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مصرية صينية عام 2014، وتبادل قادة البلدين الزيارات لرفع مستوى العلاقات، كما شاركت مصر في مؤتمر "طريق الحزام- الحرير" منذ بداية المبادرة عام 2017.

وأضافت الوزيرة أن العلاقات المصرية الصينية تمتد لأكثر من 64 عامًا على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وأن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك مع الجهات الصينية لتعزيز العلاقات المتبادلة بين البلدين لدعم أجندة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى مساهمة الصين في مشروعات تنمية البنية التحتية بالقطاعات ذات الأولوية مثل النقل والإسكان والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا علوم الفضاء

وذكرت الوزيرة أن وزارتها تعمل على استكمال المشروعات الجارية والمستقبلية في إطار العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل الصينية.

وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر والصين 1.835 مليار دولار بواقع 1.5 مليار دولار تمويلات ميسرة في قطاعي النقل والإسكان، ونحو 335 مليون دولار منح لا ترد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني وتكنولوجيا علوم الفضاء، بحسب الوزيرة.

وتبلغ قيمة التعاون بين مصر والصين في مجال التعليم نحو 20 مليون دولار حيث أنشئت مدرسة الصداقة المصرية الصينية بمدينة السادس من أكتوبر، ومدرسة كفر مصيلحة الابتدائية بمحافظة المنوفية، من خلال منح صينية خلال عامي 2008 و2009.

كما تم التوقيع على منحة صينية لوزارة التربية والتعليم لتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد من خلال شركة ZTE الصينية، وفقا للبيان.