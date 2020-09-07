اتفاق بين "توتال إيچيبت" وأولى إنريجي لإنشاء مستودع للمواد البترولية بالأسكندرية

كتبت- دينا خالد:

وقعت شركة توتال إيچيبت وشركة أولى إنرچي مصر اتفاقية مشروع مشترك بينهما من أجل امتلاك وإنشاء وتشغيل مستودع جديد للمنتجات البترولية في منطقة المكس بالإسكندرية.

وقال بيان من شركة توتال إيجيبت اليوم الاثنين إن المستودع سيتم إنشاؤه في منطقة المكس للبترول في الإسكندرية على أرض تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع بسعة تخزين أولية تصل إلى 10000 متر مكعب.

وسيمثل مستودع المنتجات البترولية في الإسكندرية APPT نقطة الإمداد الرئيسية لعملاء الشركتين ومحطات الخدمة في الإسكندرية والساحل الشمالي وشمال الدلتا، حيث أنه سيكون قريبًا من شبكة أنابيب البترول الوطنية، بالإضافة إلى قربه من معامل التكرير الرئيسية في الإسكندرية ورصيف المنتجات البترولية بميناء الإسكندرية.

ويتضمن مستودع المنتجات البترولية في الإسكندرية APPT بالمرحلة الأولى أربعة خزانات للسولار وخزانين ومن المتوقع أن يتم تشغيله خلال الربع الأخير من عام 2022، وفقًا للبيان.

وقال إنه تم التخطيط بأن ينتهي توسيع المستودع على مرحلتين، لتتمكن من إتاحة أقصى قدر من المرونة لمواجهة التغيرات المحتملة في ظروف السوق.

وقال بيامي أوڤن، العضو المنتدب لشركة توتال إيچيبت في البيان، "تفخر توتال إيچيبت بتوسيع مواردها اللوجستية من خلال مستودع جديد للمنتجات البترولية في الإسكندرية، والذي سيكون نقطة ارتكاز محورية للإمداد على البحر المتوسط".

وقال أحمد القمبري، مدير عام شركة أولى إنرچي مصر: "يعد مستودع المنتجات البترولية في الإسكندرية استثمارًا إستراتيجيًا، يشكّل مركزاً أساسياً لإمدادات أولى إنرچي مصر، مما يتيح لها خدمة شبكة محطات البيع بالتجزئة في الإسكندرية والساحل الشمالي وشمال الدلتا".

وأكد القمبري أن المشروع يعكس الرؤية الإستراتيجية لمجموعة أولى إنرچي، والتي تتلخص في أن تكون المجموعة واحدة من أهم المسوقين في مصر، وفي إفريقيا ككل.