ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.01%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11073 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.65%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.96% إلى مستوى 11073 نقطة