أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:14 ص الإثنين 07 سبتمبر 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.01%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11073 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.65%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.96% إلى مستوى 11073 نقطة

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة

الخبر التالى:

بقيمة تصل لـ 350 جنيهًا.. الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار منتجات السيجار والدخان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99863

    عدد المصابين

  • 78108

    عدد المتعافين

  • 5530

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27261903

    عدد المصابين

  • 19350450

    عدد المتعافين

  • 886938

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا