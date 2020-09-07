ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف بنسبة 0.01%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 11073 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.65%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.96% إلى مستوى 11073 نقطة
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