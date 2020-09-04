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أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

11:26 ص الجمعة 04 سبتمبر 2020
أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

أسعار السمك

كتبت – شيماء حفظي:

انخفض سعر السمك البلطي، بينما ارتفع سعر سمك البوري، خلال الأسبوع الماضي، وفقا لأسعار سوق العبور للجملة.

ووفقا لأسعار اليوم الجمعة، زاد سعر كيلو السمك البوري، جنيهين ليتراوح اليوم بين 40 و 50 جنيها، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي، 3 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 13 و15 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا بنحو 10 جنيهات لتصل اليوم الجمعة، إلى بين 30 و130 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 65 و75 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبرى بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

أسعار السمك سعر السمك البلطي سوق العبور

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